Bivak ’t Driege in Opoeteren bestaat uit drie locaties. De vernielingen werden vastgesteld in het centrumgebouw. — © Mark DREESEN

MAASEIK

Vandalen hebben woensdagnacht een enorme ravage aangericht in bivakhuis ’t Driege in Opoeteren. In meerdere lokalen zijn de nieuwe plafonds vernield en de lichtarmaturen zijn stukgeslagen. De schade loopt op tot 21.000 euro.