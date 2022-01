Twee nieuwe gezichten vrijdagavond in het speurdersteam van ‘The Masked Singer’. Hoewel, nieuw. Zowel Andy Peelman (38) als Ruth Beeckmans (39) waren al in het eerste seizoen te zien, zij het onherkenbaar in een kostuum. “Eigenlijk hadden ze me toen al gevraagd als speurder. Maar ik was zo enthousiast dat ik in een pak mocht kruipen”, vertelt Beeckmans.