Het is wachten op wat De Croo en Jambon morgen mee te delen hebben.

Het Overlegcomité van morgen moet de weg vooruit tonen, met een barometer als leidraad en een aangescherpte coronapas als booster voor de boosterprik. Over beide zal nog een hartig woordje worden gewisseld. Vraag is of de regeringen deze keer wel eensgezind knopen kunnen doorhakken.