Voetballegende Pelé opnieuw in ziekenhuis opgenomen

Voetballegende Pelé is opnieuw in een ziekenhuis opgenomen. De 81-jarige Braziliaan zal volgens sportzender ESPN andermaal chemotherapie moeten ondergaan. Dat overkwam hem vorig jaar ook al enkele keren. De drievoudige wereldkampioen kreeg de therapie na een darmoperatie.

Pelé verbleef in december al een tweetal weken in het ziekenhuis voor een behandeling met chemotherapie. In september onderging hij een darmoperatie, waarbij een tumor werd verwijderd. Daarna volgde een chemokuur. Pelé, die al jaren sukkelt met zijn gezondheid, lag toen ook een tijdje op de intensive care.

Pelé werd in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen met het Braziliaanse elftal en wordt wereldwijd aanzien als een van de beste voetballers aller tijden.