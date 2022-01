Hasselt

Een oververhitte frietketel zorgde donderdagavond voor rookontwikkeling in een woning in de Maastrichterstraat, gelegen in hartje Hasselt.

De brandweer rukte uit, maar bij aankomst bleek het probleem al opgelost. Ze oefenden nog een controle uit waarna ze weer vertrokken. Er waren geen gewonden en de schade is beperkt. dj/geho