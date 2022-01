Commissie over bestorming Capitool vraagt Ivanka Trump om te komen getuigen

Het is de eerste keer dat een familielid van Trump rechtstreeks wordt uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek over 6 januari 2021. In een brief aan Ivanka Trump stelt Thompson een afspraak voor op 3 of 4 februari.

De commissie had eerder al aangegeven dat er nieuwe informatie was opgedoken over de interactie tussen Ivanka Trump en haar vader op de dag van de bestorming.

De Republikeinse vicevoorzitter van de commissie, Liz Cheney, zei eerder deze maand aan de Amerikaanse nieuwszender ABC News dat volgens een “getuigenis uit de eerste hand” Ivanka Trump haar vader tijdens de aanval ten minste twee keer had gevraagd om tussen te komen en “het geweld te stoppen”.

Het verzoek aan Ivanka Trump is de laatste stap die de commissie heeft genomen om informatie te verkrijgen van de familie van de oud-president over de gebeurtenissen die hebben geleid tot de rellen in het Capitool. Het panel heeft volgens tv-zender CNN ook om logboeken gevraagd van telefoontjes en sms-berichten tussen de zoon van de voormalige president, Eric Trump en Kimberly Guilfoyle, de vriendin van een andere zoon, Donald Trump Jr..