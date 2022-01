Na de seks vroeg ze of hij dat “met meer meisjes had gedaan”: dit speelde zich af achter de schermen van ‘The voice of Holland’

Coaches, de bandleider, een regisseur… Bij The voice of Holland was meer aan de hand dan wat we tot nu toe wisten. Het Nederlandse programma BOOS pakte donderdag uit met nieuwe onthullingen en getuigenissen van vermeende slachtoffers. Tegen coach Jeroen Rietbergen zijn er negentien klachten. Ook Ali B en een regisseur speelden een lelijk spel. Maar de meest opvallende getuigenissen zijn misschien die tegen Marco Borsato. Hij had geen seks met kandidates, maar zou wel losse handjes hebben gehad. Ook bij deelnemers van The voice kids.