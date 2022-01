Emotionele Blessin neemt afscheid van KV Oostende: “Moeilijk om uit te leggen, maar in voetbal kan alles rap gaan”

Alexander Blessin heeft afscheid genomen van KV Oostende. Met een emotionele videoboodschap op sociale media geeft de coach meer uitleg over zijn vertrek naar Genoa. “Dit is een enorme kans om de volgende stap in mijn carrière te zetten”, klinkt het bij de Duitser.

“Dit is een moeilijk moment, want ik kende hier een schitterend anderhalf jaar”, steekt Blessin van wal. “Het is moeilijk om uit te leggen, maar in voetbal kan alles rap gaan. In de laatste 24 uren is alles in een stroomversnelling geraakt. Dit is een enorme kans om de volgende stap in mijn carrière te zetten.”

Bij Genoa CFC komt Blessin terecht in één van de vijf grootste Europese competities. “Een club in de Serie A trainen en daar een langetermijnproject starten om mijn type voetbal te implementeren …”, dat is inderdaad een enorme kans voor de Duitser, die gaandeweg de video emotioneler wordt. “Het is nu tijd om afscheid te nemen. Ik wens de supporters het beste toe. Het was een mooie rit, mijn familie en ik zullen altijd graag terugblikken op dit verhaal.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Donderdag leidde Blessin al zijn eerste training bij zijn nieuwe club, die hij van de degradatie moet weten te redden. Genoa en Zinho Vanheusden staan momenteel voorlaatste met amper twaalf punten uit 22 wedstrijden. Blessin zal dus voor een serieuze ommekeer moeten zorgen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© ISOPIX