Trajectcontrole Bilzen opnieuw onder vuur

Bilzen

Het dossier van de trajectcontrole in Bilzen, waarbij het stadsbestuur in zee gaat met een privé-partner, moet de vuilbak in. Dat zegt Wouter Raskin van de N-VA. Hij baseert zich op de richtlijn, die Vlaams minister Bart Somers naar alle gemeenten en steden stuurt. Somers sluit niet helemaal de deur voor overeenkomsten met de privé, maar hij zegt wel dat de lokale autonomie niet mag aangetast worden. De privé-partner bij de trajectcontroles in Bilzen vroeg aan de stad om verkeersdrempels weg te nemen, en dat kan niet. Eerder vernietigde Somers ook al een gelijkaardige trajectcontrole in het Antwerpse Bonheiden. De zaak kwam gisteren ter sprake in het Vlaams parlement.