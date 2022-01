Omikron zorgt voor ‘complete chaos’ in Limburgse lagere scholen

Ham

De omikronvariant van het coronavirus slaat bikkelhard toe in de Limburgse scholen. Zowel in het secundair als in het lager onderwijs. Basisschool De Zevensprong in Ham omschrijft die situatie als complete chaos. Op twee dagen tijd zijn er daar vier klassen in quarantaine moeten gaan en de komende dagen zullen er nog klassen volgen. De directie vreest opnieuw voor een sluiting van de school, want begin december moesten ze de deuren daar ook al eens sluiten wegens te veel besmettingen.