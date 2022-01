Hasselt

Halfweg de solden is er al tien procent meer gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Mode Unie en wordt bevestigd door handelaars in Hasselt. De lockdown in Nederland heeft geholpen, en het koude weer na een warme maand december. Ook zijn de coronaregels in de winkelsteden iets minder streng, we komen weer buiten.