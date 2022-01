Jongeren veranderen hun uiterlijk door de coronacrisis. Een tattoo of piercing laten zetten, tot de haren zelf knippen. Niets is te extreem. Jongeren doen dit om zich terug goed in hun vel te voelen. En daar kunnen we alleen maar begrip voor hebben, zegt kinder- en jeugdpsychiater Lieve Swinnen. De Beringse studente Marie Vrijs getuigt voor onze camera.