Algerije kansloos uitgeschakeld op Afrika Cup, Ivoorkust maakt indruk met Kossounou en Deli (ex-Club) als centraal duo

De Afrika Cup van 2022 is een grote ontgoocheling geworden voor Algerije. De Noord-Afrikanen werden tot de favorieten voor eindwinst gerekend, maar moeten het toernooi nu al verlaten. In de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust gingen de Algerijnen met 3-1 onderuit. Met Ivoorkust moet rekening gehouden worden voor eindwinst.

Een magere 1 op 9 in een groep met Ivoorkust, Sierra Leone en Equatoriaal-Guinea. Dat is de pijnlijke balans van het toernooi van Algerije. Nochtans hebben de Algerijnen met onder meer Riyad Mahrez (Manchester City), Islam Slimani (Olympique Lyon) en Sofian Feghouli (Galatasaray) enkele uitstekende voetballers in hun rangen.

Algerije had in zijn eerste twee wedstrijden beter moeten doen, want in de laatste groepswedstrijd stond met Ivoorkust veruit de moeilijkste tegenstander te wachten. De Ivorianen hebben een stevig elftal met onder meer Franck Kessié (AC Milan), Nicolas Pépé (Arsenal) en Sébastien Haller (Ajax). Oude bekenden Odilon Kossounou en Simon Deli, allebei ex-Club Brugge, vormen het hart van de verdediging.

Penaltymisser Mahrez

Na iets minder dan een uur spelen hadden Kessié, Sangaré en Pépé de match al beslist. Alsof een 3-0-achterstand nog niet pijnlijk genoeg was, miste Mahrez op het uur nog een strafschop. Een kwartier voor tijd kon Bendebka nog milderen tot 3-1. Ivoorkust maakte een sterke indruk en kan deze Afrika Cup zeker winnen.

In de andere wedstrijd van groep E haalde Equatoriaal-Guinea het met het kleinste verschil van Sierra Leone. Pablo Ganet, aanvallende middenvelder van de Spaanse tweedeklasser Real Murcia, maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Equatoriaal-Guinea plaatst zich als tweede in de groep knap voor de knock-outfase.