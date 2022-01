Limburg United: zaalsporten nu heropenen of we overleven het niet. — © TV Limburg

Hasselt

Heel wat sportclubs kijken reikhalzend uit naar het Overlegcomité. Ze hopen dat er straks weer fans binnen mogen in sporthallen en -stadions. Niet enkel omdat het de sfeer bevordert, maar vooral omdat voor sommige clubs het voortbestaan bedreigd is. Volgens Maarten Bostyn, voorzitter van Limburg United en de voorzitter van de ProLeague in het basketbal, is het vijf over twaalf in de sector.