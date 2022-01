Politie onderzoekt aanval met brandbom in Beringen

Beringen

De politie van Beringen voert een onderzoek naar een aanval in de Meeuwenstraat in Beringen. Daar smeet woensdagavond een onbekende een brandbom tegen de gevel van een van de huizen in de wijk.

De dader moet rond 20.30 uur hebben toegeslagen. Hij gooide een projectiel met daarin een ontbrandbare vloeistof naar een huis. De bom spatte uiteen tegen de gevel en veroorzaakte een brand. De brandweer kwam nog ter plaatse, maar toen zij arriveerden was het vuur al geblust door de meldster. De schade aan het huis zou beperkt zijn gebleven.

De lokale politie van Beringen opende een onderzoek naar de dader. Die wordt nog opgespoord. De precieze omstandigheden zijn onbekend. ppn