Deze dure fiets werd samen met twee andere gestolen in Lommel. “In totaal gaat het om een buit van maar liefst 23.000 euro”, zegt de eigenaar. — © rr

Lommel

In de regio Lommel worden de laatste weken opvallend veel dure mountainbikes en koersfietsen gestolen. “Vermoedelijk kunnen fietsdieven via sportapps achterhalen waar je woont. Let dus op met de info die je deelt”, waarschuwt de politie van Lommel.