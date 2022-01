Charlotte Timmers en Ward Kerremans koppen binnen: “Ik ga zeggen wat acteurs in België niet durven toegeven”

Wat gebeurt er wanneer de vonk overslaat tussen de extreem linkse Billie en de zeer rechtse Benjamin? Het is de kernvraag in de nieuwe romantische komedie Billie vs Benjamin, met Charlotte Timmers en Ward Kerremans in de hoofdrol. Wij konden de acteurs even strikken voor een korte vragenronde in onze rubriek ‘… kopt binnen’. “Ik wil ooit eens een keer in een Amerikaanse film of serie spelen”, klinkt het ambitieus bij Timmers. Terwijl Kerremans dan weer een job in de voetbalwereld ziet zitten.