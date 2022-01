Zwangere Julie werkte in volle pandemie zo lang mogelijk als dokter, maar dat komt haar nu duur te staan

Omdat ze haar collega’s en haar patiënten in volle coronapandemie niet in de steek wilde laten, werkte de zwangere huisarts Julie De Vos (30) met praktijk in Gentbrugge zo lang als mogelijk door. Met grote gevolgen: het ziekenfonds weigert nu de uitkering voor haar moederschapsrust uit te betalen. “Ik vind dit zo oneerlijk. In volle gezondheidscrisis wil je als huisarts toch werken.”