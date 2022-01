Een van aangiftes tegen jurylid Ali B. in ‘The Voice of Holland’-schandaal is wegens verkrachting

BOOS - This Is The Voice - Ali B. — © BOOS

Een van de aangiftes tegen rapper en ‘The Voice of Holland’-coach Ali B. is vanwege verkrachting. Dat zegt de aangeefster, die anoniem in beeld is gebracht, in het online programma ‘BOOS’. De aflevering waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het RTL-programma aan bod komt, kwam donderdagmiddag online.

“Ik ga vandaag aangifte doen tegen Ali B”, zegt de aangeefster. “Verkrachting”, vult ze aan, wanneer presentator Tim Hofman haar vraagt waarvan ze aangifte doet. De vrouw vertelt dat het al “zo lang geleden is” dat het is gebeurd en dat ze lang heeft nagedacht om aangifte te doen. De vrouw vertelt dat ze wist dat er meer vrouwen slachtoffer waren, omdat Ali B dat haar verteld zou hebben. “Maar ik heb ze nooit gevonden. En om in je eentje tegen iemand die zo veel geld heeft, zo veel macht heeft, aangifte te gaan doen en verder eigenlijk geen bewijs te hebben van wat er is gebeurd, dat is een heel grote stap.”

Het Openbaar Ministerie heeft zich verdiept in haar verhaal en de vrouw na een gesprek geadviseerd om aangifte te doen. “Ik hoop dat mijn aangifte iets zal betekenen voor andere meisjes die zich nooit gehoord hebben gevoeld. Ze hebben mij verzekerd dat mijn aangifte terecht is, want dat wat Ali gedaan heeft strafbaar is”, aldus de vrouw.

Een ander slachtoffer getuigt eveneens over verkrachting, maar heeft het moeilijk om de term in de mond te nemen. Naar eigen zeggen denkt ze nog steeds dat het “haar eigen schuld was en dat ze iemand vals beschuldigt”. “Maar het is wel wat het was”, klinkt het dan toch.

Volgens het programma zou het bij de rapper gaan om een “patroon” in zijn gedrag. Meerdere oud-kandidaten doen anoniem hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ali B ontkent alle aantijgingen en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. “Dit is kwaadsprekerij zonder dat mij duidelijk is waartegen ik mij moet verdedigen”, zegt hij in een reactie tegen het programma.

Dinsdag kwam er een tweede aangifte binnen tegen Ali B. De eerste is vermoedelijk gedaan door een oud-kandidaat van het programma. Voordat de tweede aangifte binnenkwam heeft RTL de samenwerking met de rapper voorlopig stopgezet.

