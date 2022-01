PODCAST. De waanzin van de energiefactuur: wat moet je met jouw voorschotten doen?

Je hebt het sowieso al gemerkt: het is crisis op de energiemarkt. De voorschotfacturen schieten de hoogte in en de kans is groot dat dat ook zo is bij de factuur die deze maand waarschijnlijk bij jou in de bus valt. Een maandelijkse kost van enkele honderden euro’s tot soms zelfs meer dan 1.000 euro voor stroom en gas is geen uitzondering. Wat als je die facturen niet wil, of niet kan betalen? En zullen die hoge prijzen ooit weer dalen?