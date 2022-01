Dave De Kock verzet zich tegen overlevering aan België

Dave De Kock gaat niet akkoord met zijn overlevering aan België. Dat laat het Nederlands Openbaar Ministerie weten in een persmededeling. België had woensdag door middel van een Europees Arrestatiebevel Nederland verzocht de man over te leveren. Een rechtbank in Amsterdam zal nu beslissing over die overlevering.

De Kock werd donderdag voorgeleid voor de officier van justitie in Amsterdam. Die besloot hem aan te houden en in overleveringsdetentie te plaatsen. België heeft namelijk via een Europees Arrestatiebevel verzocht om de man over te leveren aan ons land. Met die voorgeleiding is in feite de overleveringsprocedure gestart. Op 28 januari zal de Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank de beslissing van de officier van justitie toetsen. De rechtbank zal dan beslissen of de man in overleveringsdetentie blijft.

De Kock zelf stemde niet in met die overlevering. De Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank van Amsterdam zal beslissen of die overlevering wordt toegestaan. Die zitting zou binnen 60 dagen gepland zijn. Tot dan moet hij in overleveringsdetentie blijven.

(sgg)