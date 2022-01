Trainingen van demopiloot zorgt voor extra vliegactiviteit rond Kleine-Brogel

Bewoners in de omgeving van de militaire vliegbasis in Kleine-Brogel klaagden donderdag over motorgeronk. Volgens de basis is dat wijten aan de trainingen van de demopiloot die de komende drie jaar zullen rond Kleine-Brogel zullen plaatsvinden.

“Het solo display team voor F-16 van de Belgische Luchtmacht heeft vanaf dit jaar haar uitvalsbasis in Kleine-Brogel, om de drie jaar wordt van plaats verwisselt met de vliegbasis in Florennes”, luidt het bij de basis in Peer. “De Limburgse commandant-vlieger Steven ‘Vrieske’ De Vries die vorig jaar nog 5.000 vlieguren, een Europees record, bereikte met F16 is de nieuwe demopiloot. Hij is nu begonnen met zijn trainingen, en die worden uitgevoerd in de demo-area die vijf mijl of zowat 8 à 9 km beslaat rond de vliegbasis. En dat hebben de mensen waarschijnlijk gemerkt. Nu gebeuren die vliegbewegingen nog op een hoogte van 3.000 voet. Volgende week maandag is er nog een training op gelijkaardig hoogte, maar donderdag en vrijdag zal dat telkens iets lager zijn. Het trainen zal niet dagelijks, maar wel regelmatig gebeuren. We zullen de bevolking hierover informeren via onze sociale media.”