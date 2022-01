Opvallend: David Goffin vergeet zich in te schrijven, maar krijgt wildcard voor ATP Montpellier

Het gaat David Goffin (ATP 45) niet voor de wind. De Luikenaar vergat zich in te schrijven voor het ATP 250-toernooi in het Franse Montpellier, waar hij titelverdediger is. Toernooidirecteur Sébastien Grosjean gooit hem gelukkig een reddingsboei toe in de vorm van een wildcard.

Eerder deze week mocht Goffin meteen inpakken op de Australian Open. Hij verloor in de eerste ronde met 6-4, 6-3 en 6-0 van de Brit Daniel Evans (ATP 24). “Ik was de weg helemaal kwijt, bij elke slag twijfelde ik”, reageerde hij na afloop.

Ook naast het court lijkt Goffin de kluts kwijt. In Melbourne bevestigde Sébastien Grosjean dat Goffin vergeten is om zich in te schrijven voor zijn toernooi. Goffin versloeg vorig jaar in Montpellier de Spanjaard Roberto Bautista Agut in de finale, wat hem zijn vijfde ATP-titel opleverde.

Goffin moest uiteindelijk een wildcard aanvragen om nog op de hoofdtabel van het Open Sud de France te geraken. “En die zal hij ook krijgen”, aldus Grosjean. Het toernooi vindt plaats van 31 januari tot en met 6 februari.