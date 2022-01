Marathonman Gilles Dewaele spiegelt zich bij Standard aan Jelle Van Damme: “Ook hij was een krijger”

Geen Belgische club die in deze mercato zo actief is als Standard. De meest acute vacature die de Rouches moesten invullen, werd ingevuld door Gilles Dewaele. De rechtsachter volgde zijn ex-coach Luka Elsner naar Luik, waar hij donderdag officieel werd voorgesteld: “Bij Kortrijk was ik misschien te zeker geworden van mijn plaats.”

Na het vertrek van Hugo Siquet naar Freiburg en de afwezigheid van Collins Fai - omwille van de Afrika Cup - was de komst van een rechtsachter prioritair geworden voor Standard. De 25-jarige Gilles Dewaele bood de uitkomst. De West-Vlaming werd opgeleid bij Cercle Brugge en belandde via Westerlo bij Kortrijk in de zomer van 2020. Daar groeide hij uit tot een sterkhouder onder de huidige Standard-coach, de Sloveen Luka Elsner.

“Natuurlijk heeft zijn aanwezigheid bij Standard meegespeeld in mijn keuze”, sprak Dewaele bij zijn voorstelling aan de pers. “Ik ken de coach en zijn voetbalfilosofie goed. Dat zal mijn integratie alleen maar vergemakkelijken. Maar ik koos vooral voor Standard omdat dit één van de grootste clubs is in België. Het verschil in infrastructuur met Kortrijk is groot. Ook al is de huidige positie in het klassement niet geweldig, Standard zal altijd een grote club blijven.”

De onvermoeibare rechtsachter moest bijgevolg niet lang nadenken toen Standard kwam aankloppen. “Het moment was aangebroken om een stap hogerop te zetten. Bij Kortrijk was ik misschien te zeker geworden van mijn plaats. Ik had nood aan een nieuwe uitdaging. Die vind ik hier zeker terug bij Standard. Deze club moet hoger mikken dan waar ze nu staat. Het ontbreekt de ploeg enkel aan vertrouwen. Ik ben zeker dat dat zal veranderen als we nog eens kunnen winnen.”

© BELGA

Van Damme achterna

Gevraagd naar zijn grootste kwaliteiten op het veld, stipte Dewaele zijn grote loopvermogen aan. “Dat is een grote troef in het moderne voetbal”, besefte hij. “In het verleden zijn er bij Standard nog spelers geweest met zulke kwaliteiten, zoals Jelle Van Damme. Hij was een krijger op het veld, iemand die altijd maar bleef lopen. Ik ben trots dat ik in zijn voetsporen kan treden en de traditie van Vlaamse spelers bij Standard kan voortzetten. Ik ga er alles aan doen om hier te slagen.”

Dewaele arriveerde een week geleden aan de boorden van de Maas, waar hij een contract tekende tot medio 2025. Coach Elsner gooide hem enkele dagen later al voor de leeuwen in de Clasico tegen Anderlecht. Het werd een geslaagd debuut, al dacht Dewaele daar anders over: “Het was niet heel goed of heel slecht. Ik beschouw het als een normale prestatie. Ik ben nooit tevreden met mezelf. Ik probeer altijd mijn grenzen te verleggen. Dat ga ik ook bij Standard doen.”

Met de komst van de landskampioen wacht de Rouches zondag al een nieuwe topaffiche. Tegen Club Brugge wordt Dewaele opnieuw aan de aftrap verwacht. “Het zal geen gemakkelijke opdracht worden maar wij zijn en we blijven Standard. Ook al spelen we zonder toeschouwers, we gaan er alles aan doen om het Club lastig te maken.”