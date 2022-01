Politie en OM vragen zedenslachtoffers van ‘The Voice’ zich te melden

De politie en het Openbaar Ministerie vragen de mensen die denken slachtoffer te zijn van een strafbaar feit rondom The Voice of Holland zich te melden bij de politie en eventueel ook aangifte te doen. Ook mensen die mogelijk getuige zijn geweest van strafbare feiten, worden verzocht zich bij de politie te melden.

Dat maakt de politie donderdag bekend. De politie en het Openbaar Ministerie hebben de berichtgeving over misstanden rondom het tv-programma The Voice of Holland gevolgd. Er zou sprake zijn van allerlei soorten van ongepast gedrag, waaronder mogelijk ook strafbare feiten. Dit zijn volgens de politie verontrustende berichten.

Het Openbaar Ministerie en de politie hebben een gesprek gehad met het advocatenkantoor Van Doorne dat in opdracht van tv-producent ITV onderzoek doet naar de vermeende misstanden bij The Voice. De uitkomst van dit gesprek is dat mogelijke slachtoffers van zedendelicten worden opgeroepen zich bij de politie te melden.

Volgens de politie is het belangrijk dat een slachtoffer van een zedendelict niet tegen zijn zin in een strafrechtelijke procedure terechtkomt, en daarom is het uitgangspunt dat de slachtoffers zelf bepalen of ze aangifte doen.

Onder zedendelicten wordt, kort gezegd, het ondergaan van seksuele handelingen verstaan tegen de eigen wil of het onder dwang moeten verrichten van seksuele handelingen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onzedelijke betastingen, aanranding of verkrachting. Er is volgens de politie een verschil tussen gedrag dat als moreel ongepast gezien wordt en gedrag dat volgens de wet strafbaar is gesteld. Bijvoorbeeld seksueel getinte toespelingen, al dan niet via social media gedaan, kunnen ongepast zijn, maar zijn in beginsel niet strafbaar.

De slachtoffers kunnen zich fysiek bij het politiebureau melden of bellen via het telefoonnummer 0900-8844.