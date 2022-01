Nederlandse deelnemers ‘The Voice’ kregen contract met zwijgplicht

Deelnemers van talentenjacht “The Voice of Holland” voelen zich belemmerd te spreken over wantoestanden achter de schermen door een zwijgplicht in hun contract. Daarin staat dat zij een boete van minimaal 10.000 euro riskeren als ze over hun ervaringen spreken met “derden”. Dit blijkt uit gesprekken met betrokkenen en uit het contract, dat in handen is van het Nederlandse de Volkskrant.