Fabio Jakobsen voelt zich weer de oude bij The Wolfpack: “Ik kan weer lachen”

Fabio Jakobsen (25) wordt dit seizoen een van de speerpunten van Quick-Step Alpha Vinyl. De Nederlandse sprinter is weer op topniveau na zijn zware val in de Ronde van Polen in augustus 2020. Hij blikt vooruit op het nieuwe seizoen.

LEES OOK.Fabio Jakobsen is nog steeds bang na traumatische val bij horrorcrash, maar het geluk lacht hem toe: “Nu weet ik precies wat ik kan verliezen”

Fabio Jakobsen vond in 2021 weer zijn weg in het peloton. Na heel wat operaties en een lange revalidatie sprintte de Nederlander in totaal naar zeven zeges. Zijn drie etappezeges en de groene trui in de Ronde van Spanje vorige zomer waren de kroon op een sterk comebackseizoen.

Nu is Jakobsen klaar voor een absoluut topseizoen. Het geloof is groot bij ploegleider Patrick Lefevere: Jakobsen krijgt zelfs de voorkeur op Mark Cavendish in de Ronde van Frankrijk. Van 2 tot en met 6 februari begint Jakobsen aan zijn seizoen in de Ronde van Valencia, waar enkele kansen liggen voor de sprinters.

“Ik voel me weer normaal, deel van het team”, zegt Jakobsen op de website van Quick-Step Alpha Vinyl. “Ik heb mijn glimlach teruggevonden en ben blij waar ik op dit moment sta. Ik kan niet wachten om samen met het team opnieuw overwinningen binnen te halen. Hopelijk start ik goed in Valencia, ik heb het daar naar mijn zin en won er in het verleden al twee ritten.”