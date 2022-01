Andy Murray en Daniil Medvedev ergeren zich aan Australische tennisfans: “Wellicht mensen met een laag IQ”

Het was vooral de Rus Daniil Medvedev die het serieus op zijn heupen kreeg van de fanatieke Australiërs. Medvedev schakelde thuisspeler Nick Kyrgios uit in de tweede ronde, maar uitte na de wedstrijd wel zijn ongenoegen over de Australische fans in het stadion.

“Ik ben niet kwaad op die supporters, maar wel ontgoocheld”, zei Medvedev in zijn interview na de wedstrijd voor een vol stadion. “Soms gebeurde het ook toen ik een breakpunt tegen had en ik een tweede opslag had. Niet iedereen deed het, maar zij die het wel doen hebben wellicht een laag IQ.”

De supporters begonnen in de eerste wedstrijd van Kyrgios met het roepen van de “Siuuuuu!” en daarna werd het een echte trend. Ook in de wedstrijden van Andy Murray weerklonk de kreet dikwijls door het stadion. “Het was onvoorstelbaar irritant”, zei de Brit na zijn overwinning in de eerste ronde. In de tweede ronde werd Murray wel uitgeschakeld door de Japanse kwalificatiespeler Taro Daniel.

