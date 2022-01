Kyrie Irving is back, althans: halftijds. — © USA TODAY Sports

Zo, dat is ook weer duidelijk. Dat de Brooklyn Nets met een Kyrie Irving op volle kracht een volwaardige titelkandidaat zijn. En dat de man nog altijd geen vaccin in zijn lijf wenst. Novak Djokovic kent een zielsverwant in de NBA en die heet Kyrie Irving.