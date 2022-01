Diest

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een onbekende proberen in te breken in een garage op de Diestersteenweg. De bewoner schrok die nacht wakker van het geblaf van zijn hond. Toen hij ging kijken, leek er niks aan de hand. De dag erna bleek dat de garagepoort deels openstond. Er werd niets gestolen. Vermoedelijk sloeg de inbreker op de vlucht toen de hond begon te blaffen. mm