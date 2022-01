Diest

In de Ferdinand Allenstraat is woensdag rond 17 uur een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een auto reed er tegen een huis. Een getuige kon de nummerplaat noteren en zo kon de bestuurder worden opgespoord. Het bleek een 22-jarige man uit Diest te zijn. De auto waarmee hij reed, was niet ingeschreven en verzekerd. De nodige pv’s werden opgesteld. mm