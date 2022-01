Waterlek veroorzaakt ernstige verkeershinder in centrum van Sint-Truiden

“Een gedeelte van de gangen stond onder water, waarop wij meteen De Watergroep verwittigden van het probleem”, zegt burgemeester Veerle Heeren. Volgens De Watergroep zou het gaan om een lek in de hoofdleiding. Men stelde waterinstroming vast in de onderaardse gangen. Intussen is het lek gelokaliseerd en zonder al te grote problemen zal het in de loop van de namiddag nog hersteld worden.

“Om de verkeersveiligheid te verzekeren werd een gedeelde van de Naamsevest afgesloten. Het doorstromend verkeer werd afgeleid,” aldus nog Heeren.(jcr)