Probleem voor Cercle Brugge en AS Monaco? FIFA wil regels rond huurspelers verstrengen

Met de nieuwe regels wil de FIFA “de ontwikkeling van jonge spelers stimuleren, het competitieve evenwicht verbeteren en het hamsteren van spelers ontmoedigen”. Al in 2017 kondigde de FIFA aan het transfersysteem te zullen hervormen. Het nieuwe reglement was voorzien om in te gaan vanaf juli 2020 maar door de coronapandemie liep alles vertraging op.