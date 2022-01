Linda De Mol reageert op schandaal rond The Voice Holland

“Mijn hart huilt voor alle vrouwen die leed is aangedaan, het is niet te doen. Jullie wens ik heel, heel veel sterkte”, begint De Mol aan haar open brief die zowel op Instagram als op haar website linda.nl gepubliceerd werd. “Ik ben nog steeds in shock, verbijsterd, woedend, intens verdrietig. Mijn hoofd is één grote puinhoop van gedachten en gevoelens. Toch wil ik hier even reageren om al die lieve mensen te bedanken die de lichtpuntjes in een heel groot zwart gat zijn. Ik krijg honderden kaarten met de liefste teksten, duizenden appjes en mails van lezers om me een hart onder de riem te steken. Mijn LINDA.-collega’s stuurden me een doos vol liefde. Vrienden, familie en collega’s komen langs, nemen eten mee en troosten. Ik heb geen vazen meer voor alle bloemen…”

Linda liet eerder al met een statement op haar website weten dat ze haar relatie met bandleider Jeroen Rietbergen had beëindigd nadat hij in opspraak kwam omdat hij beschuldigd werd en later ook bekende dat hij zich ongepast gedragen had naar deelnemers van het programma.

Het hele verhaal doen

“Het is de mooist denkbare pleister op de grote klap van vorige week en het perfecte antigif tegen de echt afschuwelijke manier waarop sommige media hiermee omgaan. Iedereen buitelt met een sardonisch genoegen over elkaar heen met meningen, aannames en beschuldigingen waarvan die ene, die suggereert dat ik de boel gefaciliteerd zou hebben omdat ‘ik immers alles wist’, zo pijnlijk is dat ik niet eens weet hoe ik het hier moet uitdrukken. De menselijke maat is volledig verdwenen”, vervolgt ze waarna ze belooft - eens ze een klein beetje op been is - haar hele verhaal te doen. Dat verhaal zal ze trouwens ook enkel via haar eigen platform doen, kondigt ze aan.

“Elke kaart die ik krijg begint met “je bent een sterke vrouw, je kunt dit aan”, maar zo voel ik me helaas totaal niet. Dank nogmaals voor alle liefde”, schrijft ze nog.