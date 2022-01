Opgelet, Remco: Tirreno-Adriatico telt recordaantal van 14.000 hoogtemeters

Tirreno-Adriatico begint op maandag 7 maart met een individuele tijdrit van 13,9 km nabij Lido di Camaiore. De tweede etappe gaat over een heuvelachtig parcours tussen Camaiore en Sovicille, goed voor 2150 hoogtemeters over 219 km. In de derde rit - 170 km van Murlo naar Termi - zijn in principe de sprinters aan zet.

De punchers komen aan hun trekken in de vierde en vijfde etappe, met aankomsten bergop in Bellante en Fermo. De zesde en voorlaatste etappe, tussen Apecchio en Carpegna, is de koninginnenrit met onder meer tweemaal de Monte Carpegna.

Voor de slotetappe naar San Benedetto del Tronto wordt afgestapt van de traditionele tijdrit. In de plaats daarvan is er op zondag 13 maart een rit in lijn over 159 km, op maat van de sprinters. Voor het eerst in zijn geschiedenis eindigt Tirreno-Adriatico op een zondag, en niet op een maandag.

Het parcours lijkt Remco Evenepoel te liggen. Hij rijdt Tirreno-Adriatico voor Quick Step-Alpha Vinyl, ook titelverdediger Tadej Pogacar (UAE Emirates) is van de partij.