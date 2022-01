Jessica Chastain over moeilijke jeugd en armoede: “Ik groeide op met veel wrok”

In een interview met The Times vertelt de ‘Eyes of Tammy Faye’-actrice over haar moeilijke jeugd in armoede. “Vaak moesten we gaan slapen zonder te eten.”

Chastain (44) is vandaag de dag een bekend en succesvol actrice, met rollen in films als Zero Dark Thirty en A Most Violent Year. Ze sleepte ook twee Oscarnominaties in de wacht: een voor beste actrice in Zero Dark Thirty en een voor beste bijrol in The Help. Dat ze zich in een bevoorrechte positie bevindt, beseft ze heel goed, aangezien ze opgroeide in armoede in een gezin met vijf kinderen en een alleenstaande moeder.

“Ik groeide op met veel wrok, omdat we niks hadden, zelfs geen eten”, vertelt ze. “Omdat ik ben opgegroeid in armoede, weet ik hoe het is. En dat maakt me boos. Ik wil niet dat iemand ooit iets wordt ontzegd. Ook als het aankomt op gezien, erkend en gewaardeerd worden.”

“Er waren veel dagen dat we moesten gaan slapen zonder te eten”, vervolgt ze. ”Het was een zeer zware jeugd. Door mijn moeder probeer ik altijd te denken aan hoe iets voor iemand anders moet zijn. Ik ben niet zo geïnteresseerd in mezelf. Ik ben geïnteresseerd in andere mensen.”

Jessica kon uiteindelijk gaan studeren aan de prestigieuze Juilliard School of Performing Arts. Om de lessen te kunnen betalen, werkte ze erbij en werd ze geholpen door mensen om haar heen. “Er waren mensen die zagen dat ik worstelde als kind en zij hielpen me. Door hen ben ik geëindigd waar ik nu ben.”

Lai-Wah Chong