Vier verdachten opgepakt na home invasion: jonge moeder en baby worden bedreigd

Drie twintigers uit Maasmechelen en een jonge Nederlandse vrouw zitten in de gevangenis omdat ze betrokken waren bij een home invasion maandag 10 januari in Maasmechelen. Een jonge vrouw en een baby werden toen het slachtoffer van een gewapende diefstal.

De feiten gebeurden die maandag rond 12 uur op de Steenweg naar As. Twee mannen drongen daar een huis binnen op het ogenblik dat de man vertrok. De jonge vrouw werd door een van de daders bedreigd met een matrak. Er volgde een schermutseling waarbij de vrouw licht gewond raakte. De twee overvallers vertrokken met de kluis waarin geld, juwelen en allerhande documenten zaten. Het slachtoffer, dat zwaar onder de indruk is, verwittigde de politie.

Labo

Het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De jonge vrouw kreeg slachtofferbejegening aangeboden. Dankzij doorgedreven onderzoek van de politie Lanaken-Maasmechelen kwamen de daders in beeld. Er zijn intussen vier verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter en naar de gevangenis gebracht. De verdachten zijn drie jongemannen uit Maasmechelen en een jonge vrouw uit Nederland. Omdat het onderzoek nog loopt, wordt niet verteld of de buit is teruggevonden. mm