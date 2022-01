Sébastien Ogier is snelste tijdens shakedown in Monte Carlo, Neuville rijdt vierde tijd

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) was donderdagvoormiddag de snelste tijdens de shakedown van de Monte Carlo, de openingswedstrijd van het WRC 2022. Ogier was 0,5 seconden sneller dan Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1). Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) reed de derde tijd voor Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). De Monte Carlo start donderdagavond met de eerste klassementsritten.

LEES OOK. Freddy Loix na 17 jaar weer in het WK: “Copiloot moet me opjutten in plaats van afremmen”

Hij mag dan wel aan een parttimejob als rallyrijder zijn begonnen, in de Monte Carlo is Sébastien Ogier gewoon van de partij, net als zijn landgenoot Sébastien Loeb. Samen wonnen ze de voorbije achttien jaar zeventien wereldtitels en vijftien keer de Monte Carlo.

Tijdens de 2.29 km klassementsrit uitgetekend in de bergen nabij Monaco was Ogier een halve seconde sneller dan Loeb, die pas terug is van een succesvolle Dakar waarin hij twee etappes won en als tweede eindigde. Elfyn Evans, de kopman van Toyota, reed de derde tijd voor Thierry Neuville die de vierde tijd reed op 1,8 seconden van Ogier.

“Over het algemeen werkte de auto goed,” zei Ogier. “Het was niet echt een representatieve shakedown, het is niet hetzelfde karakter als de ritten die we later zullen rijden. Het is dus niet zo makkelijk om er zeker van te zijn dat het voor vanavond in orde is, maar we konden in ieder geval controleren of de auto goed is.”