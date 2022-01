Bocholt

Op de Steenweg op Kleine-Brogel in Kaulille is donderdagmiddag een auto van de weg geraakt. Het voertuig sloeg tegen twee bomen. De chauffeur zat niet gekneld, maar moest door de brandweer wel uit het wrak worden geholpen. Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis in Pelt gebracht. De weg werd een tijdje afgesloten voor het doorgaand verkeer. gvb