Bree

Op het kruispunt van de Hamonterweg en de Barrierstraat in Gerdingen is donderdagmiddag een ongeval gebeurd. Twee auto’s raakten daarbij betrokken. De gewonden werden naar ziekenhuis gebracht. De brandweermannen zorgden ervoor dat het kruispunt snel was vrijgemaakt zodat het verkeer weer door kon. De wrakken werden getakeld. rdr