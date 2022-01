Ontwerp kerkomgeving iets aangepast: geen kasseistroken en voorkeur voor wilde bloemen

De gemeente heeft de voorbije weken de inwoners bevraagd over de plannen met de kerkomgeving in het centrum. De inwoners zijn enthousiast over de vergroening en de open Roosterbeek, maar hadden toch nog enkele waardevolle suggesties.

“Ruim meer dan de helft (55,9 procent) van de bevraagde inwoners is blij met het extra groen en het open water in ons centrum,” legt schepen van ruimtelijke planning Frederick Vandeput (Open VLD) uit. Eind vorig jaar maakte de gemeente die plannen bekend, al was er wel nog ruimte voor extra ideeën en voorstellen. “23,5 procent vindt het er vooral mooi uitzien, en ook nog 10,8 procent waardeert de spel- en ontmoetingsruimte. Het plan om de kerkomgeving te hertekenen wordt dus heel goed onthaald.”

Toch waren er dus suggesties. “Zo waren verschillende paden voorzien met een kasseimotief. Dat wandelt niet zo handig, of het kan lastig zijn voor rolstoelers. Daarom voorzien we nu vlakkere paden die voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn. Opvallend: voor 61,8 procent van de bevraagde inwoners mag de omgeving er nog wat natuurlijker uitzien met een bloemenweide. Ook dat voorstel gaan we doorgeven aan het ontwerpteam,” belooft schepen Vandeput.

“De deelname aan de bevraging van veel Zonhovenaren heeft het plan nog sterker gemaakt,” vindt Burgemeester Johny De Raeve. “Het plan wordt nu verder in detail uitgewerkt. We verwachten dit jaar de vergunningsprocedure af te ronden, om de werken in 2023 te laten starten.”

TR