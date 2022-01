Ondanks winst in eerste ronde: Elise Mertens en haar nieuwe dubbelpartner “moeten elkaar nog leren kennen”

LEES OOK. Elise Mertens beleeft “mooie dag” op Australian Open na dubbele overwinning

“Maar het was geen grote match”, reageerde de Hamontse, die in Melbourne haar dubbeltitel verdedigt. “Er waren veel hoogtes en laagtes. Maar een zege is een zege. We moeten elkaar nog leren kennen. We speelden nog maar een keer samen, in Istanboel. Kudermetova is heel solide van op de achterlijn. Ze slaat goed op waardoor ik meer naar het net kan. Hsieh had goeie handen maar miste wat kracht. Ik weet niet of we een goed duo vormen maar het doel is dit jaar samen te spelen.”

Mertens zit ook nog in het enkelspel en alles lijkt dus voor de wind te gaan. Toch is ze op haar hoede, onder meer voor het coronavirus. Dat kostte de Fransman Hugo Humbert al zijn deelname.

“Ik ben heel voorzichtig”, legt ze uit. “Momenteel voel ik mij goed maar ik test mezelf regelmatig. Ik draag ook dit masker (ze toont een FF2, red), liever dan zo’n blauw, om het virus ver weg te houden. En ik ga niet naar het restaurant. Ik verblijf trouwens niet in een hotel maar deel een appartement met mijn kine. En ik probeer het aantal contacten te beperken. Uiteraard is dat soms moeilijk in de kleedkamer of wanneer je een dubbel speelt. Begin december was ik trouwens positief zonder dat ik het wist, en bij mijn terugkeer laat ik mijn booster zetten.”