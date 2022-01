Snowboardster Loranne Smans woedend nadat ze niet naar Olympische Spelen mag: “Mijn hart is gebroken”

Een dag voor het BOIC de Belgische selectie voor de Olympische Winterspelen bekend zal maken, is er flink wat ophef ontstaan in het snowboarden. Ons land mag één vrouw naar Peking sturen, maar kiest blijkbaar niet voor de hoogst gerangschikte Loranne Smans maar voor het 17-jarige talent Evy Poppe.

Maandag maakte de internationale snowboardfederatie de quota bekend voor de Olympische Winterspelen. Daaruit bleek dat België één vrouw en geen man naar Peking mag sturen in het onderdeel Slopestyle en Big Air. Deze quota zijn gebaseerd op de wereldranglijst en het maximum aantal atleten per land per discipline. Bij de mannen viel Sebbe De Buck net uit de boot omdat hij in het laatste weekend nog uit de top-dertig tuimelde. Bij de vrouwen vrijwaarde Loranne Smans wel een Belgische plek. De 24-jarige Antwerpse pakte de 13e plaats op de allocatielijst. Het is echter de Sneeuwsport Vlaanderen en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité dat beslist welke atleet het naar Peking stuurt voor de veroverde plek. En blijkbaar viel de keuze op de 17-jarige Poppe, die pas op de 36e plaats op de wereldranglijst staat, maar bij de junioren al een olympische én een wereldtitel pakte. Tot grote woede van Smans, die haar ongenoegen uit op Facebook en Instagram.

De post van Loranne Smans

“Ik heb mezelf als 13de gekwalificeerd in de Olympic Quota Allocation List, iets waar ik enorm trots op ben. Top 30 vrouwen wereldwijd op die lijst kwalificeren zich voor de Olympische Spelen”, zegt Smans.

“Toch heb ik voorbije zaterdag van mijn federatie vernomen dat ze de andere Belgische snowboardster die als 36ste is geplaatst willen sturen op basis van “nationale criteria”. Om jullie een idee te geven: zij zou zich kwalificeren voor de Olympische Spelen met twee Premium Europa Cups waar slechts 2 deelnemers uit de Olympische top 30 meededen. Ze eindigde daar als 7de van de 15 en 4de van de 12 deelnemers. Terwijl ik mij in de Olympische top 30 heb gekwalificeerd met twee 4de plaatsen op Wereldbekers en een 9de plaats op het Wereldkampioenschap waar zo goed als het hele olympische veld aan deelnam. Oneerlijk? Onwezenlijk? Zo voel ik mij hierover.”

Loranne Smans — © luc daelemans

“Belangrijke side note: die “nationale criteria” en in het bijzonder de aanpassingen achteraf zijn nooit duidelijk aan de atleten gecommuniceerd. Ik ben vooral in ongeloof. Ik kan niet geloven dat zoiets kan gebeuren, want het slaat voor mij nergens op. Mijn hart is gebroken. Ik ben er kapot van. Ik ben woedend.”

“In 2018 stuurde België 3 snowboarders naar de Olympische Spelen, dat hadden er 4 kunnen zijn als ik mijn voorste kruisband niet had gescheurd in de maanden vóór de Spelen. In 2022 ben ik de enige Belgische snowboarder die een plek in de top 30 voor België heeft veiliggesteld. Een resultaat van mijn harde werk, maar ik mag mijn droom niet gaan waarmaken. Van 3 snowboarders naar 1 gaan en niet eens degene die zichzelf én België heeft gekwalificeerd in de top 30 willen sturen... Dit is vernederend.”

“Voorlopig ben ik al mijn vertrouwen en respect voor mijn federatie kwijt. De werking is grondig fout als zoiets kan gebeuren. Zij hebben net mijn droom (én mijn mentale gezondheid) waar ik de afgelopen 8 (zo niet meer) jaar voor heb gewerkt kapot gemaakt. Zij zouden me allemaal héél dankbaar moeten zijn, want als het niet dankzij mij was, zou er helemaal Belgische snowboarder in Peking staan. Ik hoop dat ze daaraan denken als ze op het vliegtuig naar China stappen.”

“Ik weet dat “topsport” heel hard is, dat weet ik als geen ander. Maar het is alleen hard voor de atleet. De federatie vliegt immers naar China met een ticket dat ik, Loranne Smans, aan hen heb bezorgd. Voor alle duidelijkheid, ik snowboard nog steeds ontzettend graag. Ik weet dat een incident als dit (ik gebruik liever het woord schandaal) niet definieert hoe goed ik ben als snowboarder. Ik ben veel groter dan dat. Héél veel dank aan mijn familie, mijn lief, mijn manager, mijn vrienden, mijn sponsors en alle mensen om me heen die me in alles blijven steunen. Ik weet niet wat ik zonder jullie zou doen. Ik wil ook nog even toevoegen: dit is zeker niet het laatste hoofdstuk.”