US Open-kampioene Emma Raducanu strandt bij debuut op Australian Open in tweede ronde

Emma Raducanu (WTA 18) is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. De Britse tiener verloor met 6-4, 4-6 en 6-3 van de 27-jarige Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 98).

Voor Raducanu was het haar eerste deelname aan de Australian Open. Eind vorig jaar won ze bij haar debuut tot ieders verrassing meteen de US Open nadat ze ook al de achtste finales van Wimbledon had bereikt.

Danka Kovinic staat bij haar vijfde deelname ‘down under’ voor het eerst in de derde ronde. Ze neemt het daarin op tegen de Roemeense Simona Halep (WTA 15) of de Braziliaanse Beatriz Haddad Maria (WTA 83).