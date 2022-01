Barcelona laat man van 135 miljoen Ousmane Dembélé uit kern: “We willen hem onmiddellijk weg”

FC Barcelona wil miljoenenaankoop Ousmane Dembélé zo snel mogelijk zien vertrekken. De 24-jarige Franse winger is in juni einde contract en weigert te verlengen.

“Het lijkt ons duidelijk dat de speler niet verder wil in Barcelona en dus niet langer bij het project wil betrokken zijn. In die omstandigheden hebben we hem en zijn agenten dus gezegd dat hij onmiddellijk moet vertrekken”, verklaarde de sportief directeur van Barça, Mateu Alemany, donderdag aan de Catalaanse media.

“We zijn de gesprekken gestart in juli. Gedurende zes, zeven maanden hebben we overlegd. Barça heeft meerdere voorstellen gedaan opdat de speler bij ons zou kunnen verder doen. Die aanbiedingen zijn systematisch geweigerd door zijn agenten. We hopen hem voor 31 januari te transfereren, voor het sluiten van de wintermercato”, verduidelijkte Alemany.

De wereldkampioen van 2018 is alvast niet opgenomen in de selectie voor het bekerduel tegen Athletic Bilbao van donderdagavond.

Ousmane Dembélé werd in de zomer van 2017 door Barcelona overgenomen van Borussia Dortmund voor zo’n 135 miljoen euro, op dat moment de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. Hij moest er Neymar opvolgen maar door heel wat blessureleed kon de Fransman de verwachtingen nooit inlossen. Sinds eind november kwam hij onder de nieuwe coach Xavi wel opnieuw boven water. In zes competitieduels deelde hij twee assists uit.