Red Flames trekken in februari naar Pinatar Cup: “Dit wordt een goeie uitdaging”

België is ingedeeld in groep A met Schotland, Wales en Slovakije. Op 16 februari om 20.30u spelen de Red Flames in de Pinatar Arena tegen Slovakije. Bij winst treffen ze op 19 februari de winnaar van Wales-Schotland, bij verlies de verliezer van deze twee landen. Het toernooi wordt gespeeld volgens een winnaars- en verliezerstraject zodat elke ploeg verzekerd is van drie wedstrijden.

Groep B bestaat uit Hongarije, Ierland, Polen en Rusland. Alle finales van de eerste tot en met de achtste plaats worden gespeeld op dinsdag 22 februari in de Pinatar arena en in La Manga. Van alle deelnemende landen is België met zijn 20e plaats op de FIFA-ranking het hoogst geplaatst. Dan volgen Schotland (23), Rusland (24), Polen (30), Ierland (31), Wales (33), Hongarije (43) en Slovakije (44)

Bondscoach Ives Serneels is blij met Slovakije als eerste tegenstander: “Voor het WK spelen ze in een reeks met Finland en Zweden waartegen ze telkens nipt verloren. Slovakije wordt dus een goeie challenge voor onze ploeg met het oog op de verdere kwalificatiematchen voor het WK tegen Kosovo en Albanië en uiteraard voor het EK volgende zomer. Als hoogst geplaatste land hebben we uiteraard de ambitie om in Spanje zo hoog mogelijk te eindigen.”