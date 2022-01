Na dood van Dean (4): Dave De Kock verschijnt voor Nederlandse officier van justitie in kader van overlevering naar België

Dave De Kock, die in België berecht zal worden voor de ontvoering en dood van Dean Verberckmoes, verschijnt donderdagmiddag voor de officier van justitie in Amsterdam, die zal beslissen over zijn overleveringsdetentie. Dat houdt een verlenging in van zijn voorlopige hechtenis in afwachting van een definitieve beslissing over de overlevering aan ons land.

De Belgische en Nederlandse speurders beslisten woensdag op een coördinatievergadering in Bergen op Zoom dat de vervolging van Dave De Kock voor de dood van Dean in ons land zal plaatsvinden, omdat het slachtoffer, de nabestaanden en de verdachte Belgen zijn. Ons land heeft via een Europees aanhoudingsbevel de overlevering van De Kock gevraagd.

De Kock zit in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de vierjarige jongen. De onderzoeksrechter in Dendermonde vraagt zijn overlevering in een onderzoek naar de moord op en de ontvoering van Dean Verberckmoes. Het lichaam van Dean werd in Nederland gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in Zeeland, en De Kock werd opgepakt in Meerkerk in de provincie Utrecht. Dean werd in België ontvoerd, maar er is nog geen zekerheid over waar hij om het leven kwam.