Elise Mertens beleeft “mooie dag” op Australian Open na dubbele overwinning

Elise Mertens was donderdag twee keer aan het feest op de Australian Open. In het enkeltoernooi kwalificeerde het nummer 26 van de wereld zich voor de derde ronde ten koste van de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 61). Aansluitend stootte ze ook door naar de tweede ronde van het dubbelspel, aan de zijde van de Russin Veronika Kudermetova.

“Het is een prettig gevoel. Ik heb een mooie dag achter de rug”, vertelde de Hamontse. “Het was een solide wedstrijd (tegen Begu, red). Ik heb heel goed opgeslagen en dat heeft mij een voordeel gegeven. Zij is een meisje dat heel hard tegen de bal mept en dus wist ik dat ik haar elke keer een extra bal moesten laten slaan. Het was vandaag iets warmer, maar ik had geen problemen met de omstandigheden.”

Mertens staat voor de zestiende keer in de derde ronde van een grandslam, een bewijs van haar regelmatigheid. “Dat is een mooie statistiek”, geeft ze toe. “Ik ben vandaag echt heel tevreden, niet alleen over het enkel maar ook over het dubbel. Al primeert het enkelspel. Ik heb goed bewogen op de baan. Het doel was Begu in de fout te dwingen. Dat heeft mij goed geholpen.”

Om door te stoten naar de achtste finales, moet Mertens voorbij Zhang Shuai (WTA 74). De Chinese zag haar Kazachse tegenstander Elena Rybakina (WTA 12) opgeven bij een 6-4, 1-0 achterstand.