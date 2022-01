Voormalig toptalent CiCi Bellis zet op haar 22ste al punt achter tenniscarrière door aanhoudende blessures

De Amerikaanse kampt al enkele jaren met aanhoudend blessureleed aan pols en elleboog en heeft nu besloten de handdoek te gooien. “Ik zat al ruim drie jaar in dezelfde cirkel van revalideren, trainen en blessures en mentaal/fysiek kon ik het gewoon niet meer”, legt ze uit.

Bellis deed eind 2014 voor het eerst van zich spreken door op de US Open in de eerste ronde Dominika Cibulkova uit te schakelen, die eerder dat jaar de finale van de Australian Open had gespeeld. Bellis was op dat moment 15 jaar en werd zo de jongste speelster die een match kon winnen op de US Open sinds Anna Kournikova in 1996.

In 2016 won Bellis in Hawaï haar eerste en enige WTA-toernooi. Een jaar later bereikte de Amerikaanse de 35e plaats op de wereldranglijst, haar hoogste notering. Op grandslamtoernooien was een derde ronde (op de US Open 2016, Roland Garros 2017 en de Australian Open 2020 waar ze verloor van Elise Mertens) haar beste resultaat.