Ook inwoners kunnen zich laten horen tijdens digitale gemeenteraad

De meeste gemeenteraden van Nieuwerkerken in 2021 gingen ook al digitaal door omwille van corona. In de praktijk namen de gemeenteraadsleden deel via de softwaretoepassing Teams. De beelden werden ook live gestreamd op YouTube, zodat het publiek mee kon volgen. Maar achteraf vragen stellen zoals tijdens een echte gemeenteraad bleek niet mogelijk. Onder meer raadslid Sandra Vansimpsen (Vooruit) opperde in de gemeenteraad van december om burgers en pers toch de kans te geven om vragen te stellen. Dat zal wel mogelijk zijn voor de gemeenteraad van donderdag 20 januari. Nadat alle agendapunten en de vragen van gemeenteraadsleden aan bod zijn gekomen, kunnen inwoners zich aanmelden via Teams om vragen te stellen. Op de agenda van de OCMW-raad staat alleen de rapportage van het vierde kwartaal. Voor de gemeenteraad zijn er maar acht agendapunten, met onder andere het onderhoud en de herstelling van wegen in 2022.

len

De gemeenteraad kan live worden gevolgd op donderdag 20 januari vanaf 20 uur via deze link: https://youtu.be/5BgtNgUUVRc

Bijkomend kunnen pers en inwoners op het einde van de raad apart inloggen voor de variaronde in de Microsoft Teams-vergadering om vragen te stellen. De burgemeester geeft hen dan toelating tot de vergadering. Aanmelden gebeurt via Teams en kan met deze link.